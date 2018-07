Jésica Cirio se divirtió con sus propios memes

Embed Se acuerdan cuando Jesica Cirio actuo en Shrek pic.twitter.com/otYPNFbO86 — macuqui Silvera (@maquiceraso) 9 de julio de 2018

Embed Que mal le pegó el PJ a Jesica Cirio. pic.twitter.com/l5299lhXkF — M (@Recomondos) 9 de julio de 2018

Embed

Durante la última emisión del ciclo de los domingos al mediodía de Telefe, a la pareja de Martín Insaurralde se la vio muy diferente, y muchos señalaron que la modelo había pasado por el quirófano.

Embed Para mi que hoy Jesica Cirio se puso la máscara del comandante. pic.twitter.com/Jwcu05lH5h — Marian (@ayMariana_) 10 de julio de 2018

Embed Jesica Cirio es la hermana de Glenn Quagmire!!! pic.twitter.com/gh32q2BM9E — Ivan Yamil 387 (@ivanyamil387) 10 de julio de 2018

Inmediatamente aparecieron los clásicos memes, en donde la comparaban con Michael Jackson, Felipe Pettinato, Ricardo Fort y hasta el personaje Lord Farquaad de la película Shrek.

Embed Jesica Cirio transmuto en Michael Jackson pic.twitter.com/5te1XB5ZSZ — Maru (@marielajor) 10 de julio de 2018

Embed Dicen de Snapchat que van a sacar un nuevo filtro que se llamará Jesica Cirio

De convierte algo lindo a una especie de tupper rotulado medio derretido. pic.twitter.com/769yDPZcxS — Hernán Casali (@CasaliChapita) 9 de julio de 2018

Embed Los Simpson predijeron a Jesica Cirio. pic.twitter.com/tU9lG0Tn3Q — Predicsimpsons (@predicsimpsons) 10 de julio de 2018

Horas después de la catarata de bromas, Cirio le hizo frente a las burlas y respondió en su Instagram con una foto en donde se la ve muy sexy y un largo comunicado. “Les súper agradezco por haberse tomado el tiempo de buscarme un parecido, me hicieron reír mucho”, comenzó diciendo y agregó: “Desde ese humor y buena onda que tengo con todos los que me siguen aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien simplemente se lo tomen con humor! Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar y no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas REALMENTE buenas”.

“Yo prefiero usar mi Instagram para transmitir cosas lindas, mostrar mi familia, mi trabajo. Cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan, pero hay miles de personas que leen a diario este tipo de comentarios y les aseguro que sí se sienten afectadas. Por qué dar ese ejemplo cuando podemos ser mucho mejores personas? Yo elijo ser mejor persona, espero que ustedes también!”, manifestó Jésica.

