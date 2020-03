Jimena Barón: ¿derrapó en el inodoro?

¿Por qué es tendencia? on Twitter "Jimena Baron":

Por la historia que publicó en su cuenta de Instagrampic.twitter.com/N8JXjhvKUI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2020

Lapidarios

Ante el viedo, las redes sociales estallaron y la mataron. "No das risa, das vergüenza", "¿No te das cuenta el papel lamentables qué hacés?, "A personas boludas como vos le tiene que agarrar el coronoa virus, no a nuestro viejito", "Qué asco de mujer", "No entiendo tu humor. No sos graciosa", fueron algunos de los muchos mensajes que liquidaron a Barón. Algunos pocos bancaron la iniciativa de la actriz porque era divertida.

La semana pasada, Jimena ya había dado la nota en Instagram al postear fotos en ropa interior, además de avisar que entrba en cuarentena debido a su viaje a EsTados Unidos.

Indignado por el modo con el que la artista se refirió a la problemática sanitaria mundial, Rodrigo Lussich la cuestionó duramente en Intrusos. "Los famosos juegan con una impunidad que va al borde, que no corre para todo, que no va para todo. Creen que porque son graciosos en las redes y tienen millones de seguidores pueden hacer lo que quieren. Entonces, caen en una impunidad cínica", dijo indignado el periodista.

Barón Redes.jpg

“Caen en una impunidad cínica”

