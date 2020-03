Yanina Latorre intervino y le preguntó: “¿Viste el video en el que contó que tiene cáncer? ¿Qué te pasó cando lo viste?”. Angustiada, la productora respondió: “Sí, claro que lo vi. Uff... se me cerró la garganta. Y mucha gente me decía ‘sino te pasa eso no está mal’ y yo me lo puse a pensar porque yo no lo quiero a Federico por todo lo que pasó pero, de verdad, me hizo mal”.

Impacto

Vélez le dedicó unas palabras a Carmen Barbieri, madre de Fede y con quien también está enfrentada: “No puedo dejar de pensar en Carmen como mamá. Yo, en el lugar de ella, que uno de mis nenes tenga cáncer... Es demoledor, no hay manera de no pensarlo desde ese lugar. No me parece llamarla y todo sigue exactamente igual. Lo que no quita que les diga la verdad”.

Por otro lado, fue consultada por la reacción de Barbie ante la fuerte noticia de su ex pareja. “Bárbara tiene un poder de perdón y de amor mucho más grande del que creía. Pero te puedo asegurar que no está enojada como yo y esto la impactó mucho”.

LEÉ MÁS

Pachano derrapó: "No voy a vivir entre cuatro paredes"

Gran Hermano Alemania: los participantes no saben del virus