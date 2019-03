Dos días después, en la madrugada del viernes, la participante del Bailando pasado se descargó y utilizó el mismo medio que su ex para responderle.

Acá, los textuales más relevantes que publicó Barón en sus stories de Instagram:

• "¡Tengo una bronca adentro! Estuve todo el día haciéndome la zen, diciéndome 'no hace falta', 'tenés un hijo', 'no vale la pena', 'no te rebajes a contestar', pero la bronca que tengo…".

Embed

• "Porque una como madre sola, como que te bancás cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir '¿dónde decidiste procrear?'. Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije 'ya fue'. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear".

• "Y si ya pasó que procreaste, garra, estamos todas unidas, red, mujeres empoderadas al poder. Se lo cría con amor y se le explica 'A mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo'. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio, que vivimos en un país que sale 600 mil dólares comprar una lata de atún y un paquete de fideos. Juntando la guita para Disney, ¡42 el dólar! Llevalo vos de vacaciones la c… de mi vieja. No pasa nada, lo llevo yo de nuevo. Es la segunda vez que va a Disney el pibe".

Todo había comenzado días atrás, cuando Jimena Barón posteó una foto en la que daba a entender, según un cuestionario que le habían pedido que completara en el jardín de Morrison, que sabía poco y nada de Daniel Osvaldo, el padre de la criatura.

LEÉ MÁS

Daniel Osvaldo le declaró la guerra a Jimena Barón en las redes: ¿Querés saber qué tipo de padre soy?"