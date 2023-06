Jimena Barón fulminó a Gianinna Maradona en el estreno de su nuevo show: "Me rompió el corazón"

oA162bos-34105381.mp4 Jimena Barón y su dedicatoria para Gianinna Maradona

Antes de entonar “La Araña” en el show del martes por la noche, las luces del teatro se apagaron quedando así solo la iluminación de la pantalla en la que se leyó la introducción al tema, contado en primera persona por la propia Jimena. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”, dijo la cantante y no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de cómo seguía el repertorio.

De inmediato, aplaudieron y gritaron. “Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, siguió la artista, según las imágenes que grabó uno de los presentes y que la producción de LAM publicó en las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

“Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, agregó Jimena entre sus silencios y la euforia del público. Hasta que apareció en la pantalla, y ella lo replicó en el micrófono, una fuerte frase sobre su vínculo con Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.