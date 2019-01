“Estoy helada mirando lo que están contando. Estoy en shock. Lamento por ella si esto es así, es una barbaridad lo que cuenta. Jamás imaginé algo así y mi relación con él fue totalmente normal”, sostuvo la artista en un mensaje que envió al programa. “Simplemente cuando se fue poniendo todo más serio supe que no era un compañero para mí, que no me sabia acompañar como yo quería, nada más. Todo esto es un espanto”, agregó.

"De haber sabido lo hubiese mandado a la mierda por hijo de puta"

Barón remarcó que no tenía conocimiento de los hechos de violencia: “Que arreglen ellos como pareja la historia de ellos, yo no tengo una mierda que ver. De haber sabido lo hubiese mandado a la mierda por hijo de puta. Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex, cené con una de ellas y su familia”.

Luego, en Twitter, agregó: “Viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia”.

En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí.

