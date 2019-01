"Macarena denuncia que estuvo en pareja durante 6 años, que de esa relación nacieron dos hijos, Ryan y Romeo, que tienen 5 y 1 año, y que se separaron hace un año. Que cuando se encontraba en su domicilio, su ex pareja la llamó y le dijo que iba a llevarle a su hijo Ryan. Que Rodrigo llegó a la vivienda, que la invitó al auto para ir hablar, pero le dijo que no y él se tocó la cintura como si tuviera un arma", leyó el periodista.

Luego llegó el testimonio de Macarena. “Hablo más que todo por mis hijos, el nene de 5 años presenció todo, se quedó traumado. Quiero que me deje de molestar porque yo a él no lo molesto… Yo trabajo de noche, soy prostituta, lo mantenía a él porque él nunca trabajó. Es mentira que era albañil”, dijo.

"Una noche me fue a buscar al trabajo, me llevó a una ruta, me ató a un árbol y me dejó ahí… me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto, me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala”, recordó.

“Me rompió la nariz y la última gran pelea me pegó durante tres días seguidos porque le encontré mensajes”, contó Macarena, angustiada por los reiterados episodios violentos que sufrió siendo pareja de Rodrigo.

Antes de dar describir el último ataque del actor, Vega apuntó contra Jimena Barón al señalar que la actriz y cantante está al tanto de los episodios violentos. "Ella sabe todo. él se ha sentado y me ha dicho que la mina sabía todo y que no le importaba nada. Me ha contado las peleas entre ellos dos. Un día fue porque encontró una foto mía, otra porque lo enganchó hablando con Jésica Canoas. Siempre lo encontraba algo", dijo.

En cuanto al último altercado, Macarena precisó: "Él fue anoche con la madre a entregarme a mi hijo, porque recién habían llegado de viaje y me quería subir al auto. Le dije que no porque tenia miedo, me la veía venir. Me iba a pegar. Me metí adentro de la casa y desde la puerta me decía 'vení, mi amor, que no te voy a pegar'. Y salí porque mi hijo estaba alterado, nervioso, estaba viendo toda esa situación. Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó. Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía así me revisan. Lo denuncié. La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome y decía que me lo merecía porque 'soy una negra sucia'. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar".

