El reclamo estuvo relacionado a que la ex de Juan Martín del Potro se considera feminista y a favor del aborto seguro, legal y gratuito.

“Jimena Barón va al bailando. El programa más machista y cosificador que hay. Se ve que a esta ‘feminista’ sí le gusta que la sexualicen en cámara como un churrasquito de Burger King”, escribió una seguidora de la actriz en Twitter.

Embed Jimena Barón va al bailando. El programa más machista y cosificador que hay. Se ve que a esta "feminista" sí le gusta que la sexualicen en cámara como un churrasquito de burger king. — Belu (@BLombardi_) 10 de julio de 2018

Fiel a su estilo, Barón no dudó en salir a responder: “Hola PRO DOS VIDAS, empezá por respetar la MÍA maestra y la de mi hijo, que la tiene gracias a que yo salgo a laburar. No necesito que nadie me sexualice, muestro solita el qlo y los churrascos también, por puro placer. Googlea FEMINISTA y ya que estás googleá SORORIDAD“, tuiteó la actriz.

Embed Hola PRO DOS VIDAS, empezá por respetar la MÍA maestra y la de mi hijo, q la tiene gracias a q yo salgo a laburar. No necesito q nadie me sexualice, muestro solita el qlo y los churrascos también, x puro placer. Googlea FEMINISTA y ya que estás googlea SORORIDAD #bailajimeal13013 https://t.co/6RDMkTwY5y — Jimena Baron (@baronjimena) 11 de julio de 2018

Por el momento, el Bailando 2018 ya tiene confirmadas 16 de las 18 parejas que animarán el certamen y Jimena Barón volverá al ruedo junto a Mauro Caiazza.

