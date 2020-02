Jimena Barón se defendió: "Puta muy orgullosa"

Antitrata y orgullosa

“Por supuesto sabíamos que generaría confusión y esa era la idea. ¿Qué transmite una mujer así? ¿Qué folletos están bien y cuáles no? Para alegría de muchos, les tiro un dato, no fui muy original. No soy la primera en hacerlo, ya se hizo antes, pero sí soy la primera mujer en llevarlo a cabo”, comenzó explicando la cantante en su descargo.

Luego la creadora de “La Cobra” y ex del tenista Juan Martín del Potro pidió disculpas. “Pido perdón si lo que hicimos llevó a pensar que estaríamos a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas. Aclaro que no fue así en absoluto”, tiró la madre de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo

Por último, cerró: “Mi próxima canción se llama Puta. Palabra que está en todos lados, que significa muchas cosas. Esta canción es nuevamente para las mujeres, para las putas, todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí, por puta orgullosa, perdón por eso también”.

