Jimena calentó Instagram y a más de una seguidora

Esta tarde la cantante de "La Tonta" compartió una foto muy sexy de espaldas en el espejo y subió la temperatura.

Rápidamente los comentarios de todo tenor se dispararon y uno de ellos llamó la atención de Barón.

Embed ⏳ Una publicación compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el May 17, 2018 at 6:26 PDT

"Me mata Jimena Barón ya no sabe más cómo hacerse ver. En culo, en tetas, en 4, mostrando a Momo mientras te baila con todo al aire. Ahora la espalda... Para que después no nos digan que somos putitas del orto. Mi vida", disparó una seguidora.

Sin titubeos, la sindicada utilizó su fiel estilo irónico al responder: "Yo soy re putita... Pero del orto ¿por qué?".

Embed La vida de hotel ♀️ Una publicación compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el May 12, 2018 at 12:12 PDT

LEÉ MÁS

Jimena invitó a abrigar al café en una mañana bastante fría