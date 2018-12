“Qué lástima que comí como un cerdo y seguro cuando llegues este roncando y babeando. Igual no me jode, si querés me podés tocar una teta aunque duerma”, le dijo de forma súper sensual para cerrar el ida y vuelta con su enamorado.

No es la primera vez que Barón se pone on fire. Semanas atrás, Caiazza mostró los mensajes súper hot que le envía su amor por Whatsapp. “La importancia de la comunicación en la pareja”, escribió el santafesino, sobre la captura del chat que publicó en su cuenta personal de Instagram.

“Mando propuesta posensayo con emoticones”, se lee en el primer mensaje de Jimena. Luego, completó la idea con una serie de seis emojis: una mujer levantando la mano, una casa, una ducha, fuego, una berenjena y una carita sonriente de fiesta.

--> Un hemanito para Morrison

Jimena ya manifestó su deseo de volver a ser madre. “Es algo que tiró Morrison, porque cada uno tiene sus pedidos y él está desesperado por tener un hermano”, contó Jime. “Con Mauro estamos en una etapa de noviazgo bella que no está bueno apurar me parece”, explicó. Luego, la ex de Daniel Osvaldo contó que su hijo ya le hizo el pedido a Caiazza. Finalmente, el bailarín le contestó que era algo “apresurado”, aunque el niño insistió en que se casen.