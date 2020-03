Joaco López: "Lo único que escucho acá es el silencio"

Ambos viven en la misma zona. "Es un polo gastronómico, donde hay bares y movida nocturna pero lo único que se escucha en estos días es silencio. Se puede salir solo a farmacias, pasear al perro (solo una persona por mascota) y al súper. Estos días fui al mercado y a la vuelta me paró la policía para pedirme el ticket y comprobar que la compra la había hecho hoy. Volví a casa muy asustado", explicó López, que detalló que las multas en caso de incumplir la cuarentena es de 600 euros, algo así como 40.000 pesos argentinos.

El gobierno de España recién reaccionó 18 días después de que los casos de infectados habían empezado a dispararse. Fue el sábado pasado 14 de marzo que ordenó al confinamiento masivo de la población. Pero ya el 3 de marzo el estado español sabía que había 112 casos confirmados con el nuevo coronavirus.

"El miércoles 11 estábamos en plena actividad en el club y estaba todo normal. Se ponía el foco en Italia y hoy hay más de 1000 muertos. Acá la gente dice que se menospreció el virus. Se tardó en tomar medidas y por eso de una semana a otra se incrementaron notablemente los casos", afirmó López. Actualmente, quién fue parte del seleccionado masculino brasileño de hockey en Río 2016, se encuentra solo en Barcelona y a la distancia brinda, humildemente y con conocimiento de causa, algunos consejos y recomendaciones para los neuquinos. "Lo importante es obedecer la cuarentena y la higiene. Hay que ser solidario con uno mismo, porque eso repercute en el resto".

Cómo la mayoría de los deportistas, Joaquín mantiene una rutina física en su hogar brindada por el club catalán. "Para un deportista se hace difícil más que nada para mantenerse en forma. Desde el club nos dieron una rutina para entrenarse todos los días en casa. No hay mucho más por hacer que esperar que todo pase pronto".

Por último, López, destacó las medidas que se han tomado en la Argentina y espera que lo que está ocurriendo en Barcelona no se repita en Neuquén. "He podido hablar con mi familia en Neuquén y mi señora en Río de Janeiro. Por suerte estas cifras que se manejan acá están muy lejos de los números en la Argentina. Hay que estar tranquilo para no entrar en pánico pero respetar como sociedad el encierro. Es un virus que se destaca, como característica principal, por su facilidad de propagación".