"No soy capaz de encontrarlo", gritaba el actor mientras mantenía una feroz discusión con Amber Heard.

Johnny Depp perdió parte de un dedo al pelear con su ex

"No encuentro el dedo. No soy capaz de encontrarlo". Esa frase, en medio de mucha angustia, pertenece a Johnny Depp, mientras mantenía una pelea feroz con su ex: Amber Heard. La estrella de la saga Piratas del caribe se escucha claramente en el audio que ha sacado a la luz el diario Daily Mail. En el mismo se escucha la fuerte lucha entre los actores que acabó con botellazos y sangre, y en la que Depp acabó perdiendo un pedazo de dedo.