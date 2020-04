Embed

La foto que Londra posteó, en la que se lo ve abrazado a su novia, contó con más de 70 mil me gusta y tres mil comentarios a los pocos minutos de haberse publicado.

A esto, el joven le sumó un video. “Se que algunos los saben, pero la mayoría no, por eso les quería decir que voy a ser papá. No lo puedo creer. Es una bendición que me dio Dios y voy a dar lo mejor de mí”, se lo escucha decir en la cinta.

c'est sol!! skam spoilers oops on Twitter CHICOS PAREN TODO PAULO LONDRA VA A SER PADRE pic.twitter.com/lCOBer0L3p — c'est sol!! skam spoilers oops (@shawnsdict) April 8, 2020

Por su parte, la joven reveló el sexo del bebé con un video, donde se muestra un cartel con la frase: "Es nena". "Gracias a vos por acompañarme, mimarme, cuidarme y estar en cada momento, por hacerme la mujer más feliz del mundo y por conseguirme locro en pleno antojo. Sos mi uno en todo @paulolondra te amo", escribió en sus redes sociales.

Fue en noviembre del año pasado que la pareja hizo pública su reconciliación a través de las redes sociales. Es que si bien cuando el cordobés estaba soltero al momento de saltar a la famas, un tiempo antes había estado muy involucrado con la joven.

En ese momento, Londra filmó a Rocío comiendo junto a él, tomó la canción Perfect de Sheeran y le colocó un sticker con la letra que dice: “We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados, en castellano)”.

La novedad del embarazo sacudió las redes sociales y el trapero rápidamente se convirtió en tendencia.

ari on Twitter Las historias de Paulo Londra diciendo que va a ser papá, más feliz no puede estar el chabon. Me dio una ternuraaaaaa — ari (@aricambronero1) April 8, 2020

Jennifer on Twitter Qué onda con que @PauloLondra va a ser papá? Que no tiene como 16?!! — Jennifer (@JenniferFtz) April 8, 2020

nono on Twitter paulo londra papá ya y yo aún sin el título de técnico de laboratorio, me cago en mi estirpe — nono (@nonovazquezz) April 8, 2020

aldana on Twitter Paulo londra va a ser papá con Rocío su novia de toda la vida, estoy muerta — aldana (@_aldanaavila) April 8, 2020

Victoria on Twitter cómo q Paulo Londra va a ser padre¿? si hace un tiempito lo acusaban de abortero jakaja — Victoria (@victoriavfaez) April 8, 2020

azu on Twitter estan todas llorando xq paulo londra va a ser papá ajahsja q les pasaaaaaa — azu (@azuI1913) April 8, 2020

Gino Barcelo on Twitter Esa De Paulo londra es la misma que decía que Paulo le pedía que aborte pq iba a arruinar su carrera o ya embarazo a otra ? Jaja — Gino Barcelo (@Ginittoo) April 8, 2020

Ahonyxeneize12 on Twitter Paulo, tenes que sacar un temaiken, para tu princesa o hace un free. @PauloLondra — Ahonyxeneize12 (@Ahony_12) April 8, 2020

Guadałupe on Twitter como que Paulo Londra va a ser papá EN QUE MOMENTO pasó esto pumshakalakabum? — Guadałupe (@_guadagarcia_) April 8, 2020

