Johnny Depp se quedó afuera de Piratas del Caribe

“Nos encantan las películas pero parte de la razón por la que Paul y Rhett están tan interesados es porque queremos darle una patada en los pantalones. Y esa es la tarea que les he asignado”, agregó haciendo referencia a los guionistas Rhett Reese y a Paul Wernick que, tras el éxito que obtuvieron con Deadpool , serán los encargados de escribir el proyecto.

Un capitán polémico

Aunque Disney no dio explicaciones sobre el motivo por el que no quiere volver a contar con Deep, no se descarta que esté relacionado a la denuncia que realizó la ex pareja del actor, Amber Heard, por violencia doméstica en 2016. Según la actriz, Depp le rompió un iPhone en la cara y destrozó varios objetos de su departamento. Además, contó, al día siguiente le ofreció dinero para que no hiciera pública la situación, pero ella lo rechazó y decidió en cambio pedirle el divorcio. Además, en los últimos tiempos el actor no paró de ser noticia por escándalos.