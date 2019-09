Por caso, escribió: “Neuquinidades, crónicas desde las tierras de Vaca Muerta” y el domingo pasado presentó “Fuerte al Medio” con otros autores locales en la Feria del Libro neuquina. A horas de la gran definición del mundial de básquet entre Argentina, país que lo recibió de la mejor manera y España, su querida tierra, el nacido en Valencia admite tener “el corazón partido” pero reconoce cierta preferencia por la albiceleste.

“Tengo el corazón partido. Depende de los equipos, a veces uno empatiza más con los jugadores. Y me cae muy bien esta camada de basquetbolistas argentinos. Por eso, confieso que me va a poner un poco más feliz si gana Argentina”, cuenta quien a sus 38 años asesora en políticas de comunicación y derechos humanos.

Se sabe que en España el básquet es uno de los deportes más populares. Por ello, Jordi señala: “Generacionalmente me identifico con la generación dorada de mi país, con Paul Gasol y compañía, son muchachos de mi edad. Me pasa lo mismo en fútbol con, Iniesta, Xavi… Paul Gasol en básquet como Piqué en fútbol son tipos inteligentes, humildes”, destaca quien desde 2016 dirige la agencia de Comunicación y Prensa Bloc y coordina el medio digital Tercer Puente.

"Pero a la vez, en deporte me fue mejor hinchando por Argentina que por España, allá fueron frustraciones mientras estuve y acá desde que vine hubo varios festejos, sobre todo en básquet", explica con sinceridad y buena onda.

Se ríe cuando se le recuerda su condición de “nómade” teniendo en cuentas que también vivió en la vecina Uruguay. Y acota que este dilema argentino/español en el deporte no es nuevo para él. “En las olimpiadas me fijo en España y en Argentina, siempre. Por eso, insisto, me pone muy contento que han llegado estos dos equipos. Sin dudas son los dos mejores conjuntos del certamen”, resume este gallego que aquí se hace querer por todos.

Y se despide con una contundente y cómplice afirmación que viene acompañada de un pícaro guiño de ojo… “Además, siempre que Estados Unidos no está en la final es una alegría”.

