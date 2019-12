Jorge Ameal: "Nos encontramos con un club que no esperábamos"

"Los números que encontramos son distintos a los que nos contaron -agregó-. Pero bueno, hay que tomárselo con calma, ya están trabajando nuestros abogados y nuestros contadores".

Ameal viajó esta tarde hacia Asunción, Paraguay, donde asistirá al sorteo de la próxima Copa Libertadores. Lo acompañó el nuevo vicepresidente segundo y encargado del fútbol del club, el ídolo Juan Román Riquelme, que se sacó fotografías con los hinchas pero eludió el contacto con los periodistas.

Respecto de la posible llegada del entrenador Miguel Ángel Russo en reemplazo del saliente Gustavo Alfaro, el presidente de Boca indicó: "Me gusta mucho Russo pero no hay nada definido. ¿Quiénes están nerviosos por saber el nombre del nuevo técnico, la gente o los periodistas? Los hinchas quieren saber pero hay que tomarlo con tranquilidad, estamos viendo lo que hay en caja, para las contrataciones necesitás plata. Sin plata no lo resolvés", dijo.

Ameal también hizo comentarios sobre los cambios de técnicos realizados en las divisiones inferiores de Boca, aparentemente por decisión de Riquelme, entre los que se destacan las salidas del "Flaco" Rolando Schiavi como DT de la Reserva y de Oscar Regenhardt como coordinador general del fútbol amateur.

"Estamos trabajando en el fútbol amateur, pero también en el de educación física y en todos lados, ustedes conocen el club. Recién hace una semana que ganamos las elecciones y no estamos sujetos a nada. No hace un mes que estamos, hace días", indicó.

Al respecto habló el propio Regenhartd, quien en declaraciones radiales señaló: "En el club había gente con mucha historia y lamentablemente la comunicación fue muy fría. Todo lo que viene de Román desune, nunca unió. Las decisiones las toma como cree necesario. Yo tenía contrato con Boca por un año más".

Finalmente, y sobre el sorteo de la Libertadores y la relación del club con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Ameal apuntó: "Tenemos muchas expectativas y vamos con total tranquilidad. Vamos a ver cómo viene el sorteo. Aparte de eso esperemos tener una relación distinta con la Conmebol".

Ameal y Riquelme regresarán mañana a la Argentina y el jueves a las 19 estarán junto al vice primero, Mario Pergolini, en la presentación formal de la nueva comisión directiva, que se hará en el museo de la institución y donde se espera que se dé a conocer el nuevo entrenador y los nuevos cargos en el área del fútbol.

Jorge Amor Ameal, de 71 años, será presidente de Boca hasta diciembre de 2023 y fue elegido por el 52 por ciento de los cerca de 39 mil socios que, en forma récord, asistieron al escrutinio del 8 de diciembre pasado