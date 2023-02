El cronista quiso saber si había viajado solo o si había conocido una chica allá. Pero sus dos respuestas fueron negativas. "No. Allá tengo amigos. Nos juntamos con amigos. Estoy solo y estoy muy bien. No me busquen novia. Estoy muy bien solo" , reveló Rial.

Jorge Rial confesó por qué no consigue novia.mp4 Jorge Rial dio precisiones sobre su vida amorosa en Socios del Espectáculo.

Como lo encontró con ganas de hablar, el cronista hizo una asociación del peso periodístico de Jorge Rial con el poder que ello conllevaría y lo vinculó a su actual soledad amorosa. "Sos poderoso, manejás muy buena data... tal vez por eso se complica que se te acerquen (las mujeres)", sugirió el movilero.

Pero si bien Rial no lo confirmó, tampoco negó que sea ese el motivo por el cual no consigue novia. "No, no... Yo... No, no, qué voy a ser poderoso... a cierta gente le gusta pensar eso para protegerse... Pero no, no. Manejo data pero no soy poderoso", enfatizó el conductor de Argenzuela.

Luego, reconoció que con su ex mujer no tiene un contacto tan fluido como antes, pero sí habla periódicamente con ella y con sus hijas. "Terminamos todo lo que fue el divorcio hace muy poquito. Entonces sí, nos hablamos... Con las nenas, todo... No es ya lo de antes. Con las chicas hablamos ayer. Creo que mañana o pasado vamos a salir a merendar", expresó.

También aclaró que no hay vuelta atrás por más que se encuentren cada tanto para ver a las hijas de Pereiro, a quoenes Rial les tomó mucho afecto. "Hay distancia. Como debe ser. Uno no puede seguir agarrado toda la vida a la persona que dejaste. Ya está, soltamos, Ella estará haciendo su vida. Yo estoy haciendo la mía", declaró Rial.

Y aclaró que si la viera de nuevo en pareja no se pondría contento, "pero tampoco me molestaría....Puedo ser celoso con quien estoy. Ser celoso del pasado te hace un burro importante. Ahí sos muy tóxico", finalizó, contundente, Jorge Rial.