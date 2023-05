Jorge Rial relató cómo fueron los 10 minutos que estuvo muerto

Luego, comenzó a desandar lo que atravesó mientras estuvo en Colombia: “Sí, soy un espectro. O casi. Casi me convierto en eso. Pasé a saludar primero porque los extraño. Y porque sé todo lo que la pasaron mal. Se que se sufrió mucho”.

Jorge Rial habló después de su infarto

“Fueron horas muy angustiantes las que pasamos todos hace casi 20 días. Me atravesó una situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie piensa que le va a pasar, y que me tocó. Y que me atravesó absolutamente. Primero me atravesó el cuerpo, que estoy haciendo las primeras salidas, saliendo a caminar. Y después la cabeza”, agregó el periodista.

Siguiendo en la línea de cómo se encuentra anímicamente, expresó: “La cabeza me la rompió en 1000 pedazos, porque nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, que me la hicieron leer después dice "muerte súbita". Estuve más o menos 10 minutos, estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron a palos, de hecho, me duele mucho la caja torácica todavía”.

“Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir. La verdad, todavía no lo asumí. Lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro y no la mía. Realmente fue terrible. Repito, todavía no terminé de armar todo porque me voy enterando de cosas de a poquito”, continuó.

En cuanto a lo que afrontó, reveló: “Tuve un paro cardíaco con muerte súbita. Así se llama. Me di cuenta cuando volví en mí 14 horas después. Eso fue muy angustiante porque esa sedación te deja la cabeza fresca. Y escuchaba todo lo que decían alrededor mío. Las preguntas, se preguntaban de todo, si había tomado cocaína, si había hecho algo”.