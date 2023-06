Jorge Rial responsabilizó a Luis Ventura del fracaso de su familia: "Manipuló a una chica con..."

Luis Ventura-Jorge Rial.jpg Luis Ventura junto a Jorge Rial en Intrusos

“Mis dos hijas son mi debilidad y quizás mi nieto aún más, me hace muy bien hablar con él. Es feliz, ojalá que sea feliz y todo esto no lo impacte. Lo único que me importa hoy es mi nieto, mis hijas ya son grandes y son independientes; son absolutamente responsable de sus actos. Yo estoy para lo que necesiten, como estuve siempre y todo el mundo lo sabe. No tengo que andar dando explicaciones aunque tuve que ser padre y madre al mismo tiempo”, reflexionó el conductor.

Por otra parte, el ex Intrusos (América) aseguró que desea que su hija le ponga fin a esta suerte de catarsis televisiva y logren reparar el vínculo. “Ella me tiene bloqueado de todos lados, pero obviamente que voy a estar para recibirla. Solo me insulta, pero voy a amarla toda la vida”, sostuvo.

Y completó: “Tengo mucho amor por mi hija, nunca me vas a escuchar hablando ni mal ni bien de ella. Ojalá ella termine con esto, se desahogue y veremos en un futuro que sucede”, afirmó y reconoció que la situación “no es fácil”.