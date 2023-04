Jorge Rial reveló el modus operandi de Marcelo Corazza con los menores

“Por estas horas se volvió a hablar de aquel famoso video de cámara oculta que se hizo en ‘Intrusos’ en el 2002. Para mí eso que hicimos sigue siendo malo y fue una pésima idea, no hay nada que reivindicar de esa cámara”, contó el conductor.

videoplayback.mp4 Jorge Rial habló de la cámara oculta que le había hecho a Corazza en Intrusos

Además, agregó: “Yo la vi al aire, porque la intención no fue descubrir el tema de corrupción de menores, no era el dato que teníamos, era obligar a Corazza a salir del closet. En aquel momento era algo normal, hoy a mí me da vergüenza”.

Sin embargo, pasaron más de 20 años de aquel suceso, y hoy parece ser que Rial encontró un dato en aquella broma: “Hoy algunos dicen que en ese momento ya lo sabían y que por eso no los sorprende. Yo no lo sabía, porque si hubiera sido así lo hubiera denunciado. Después vino un padre a hablar del tema pero quedó ahí”.

“Sin embargo, ayer después de qué pasó todo, me di cuenta que hicimos mal el laburo porque tendríamos que haber detectado en ese momento lo que estaba pasando ¿Porque saben cuándo me agarró la locura ayer? Me puse mal cuando leí el modus operandi”, expresó el ex Intruso.

Y por último, dio detalles de como es el proceder de los ilícitos que supuestamente habría cometido el productor: “Porque el modus operandi de Corazza coincidió con esa cámara. Lo que se hizo en esa cámara era lo que hacía él. Tal vez debimos haber soportado el vendaval, ser más inteligentes y ver por qué alguien menor podía llegar tan fácil. Podríamos haber sacado a un depredador de la calle”.