Jorge Rial sorprendió al elogiar a Tauro

La salida de Marcela Tauro de Intrusos no fue la mejor tras su enfrentamiento con Jorge Rial, quien la desautorizó en medio de un programa. A partir de ahí la panelista no volvió nunca más al estudio y terminó sumándose al staff de Fantino a la tarde. Sin embargo, a pesar de la distancia que mantienen los periodistas de América, Jorge Rial sorprendió el último viernes al hacer mención de su ex compañera de trabajo con un elogio.