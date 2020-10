José María Listorti confesó que tiene coronavirus

"El domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho 37,8 y un poquito de dolor de garganta. Como dicen en estos casos, activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo.

Soy COVID positivo. Afortunadamente me siento bien, ya no tengo fiebre. Tengo olfato, tengo gusto, no me duele la garganta. Solo tengo un pequeño dolor corporal, cansancio, pero la verdad es que estoy bien", aseguró ayer en la red social.

Temor

El conductor de Hay que ver señaló que su mayor miedo es su familia. "Mi mayor preocupación es mi familia. Mis hijos no presentan síntomas y Moni (su esposa) tampoco. Obviamente estoy aislado en mi habitación. Esperemos que todo pase. Gracias a todos por la preocupación. Los voy a mantener al tanto. Por ahora la vengo llevando bien. Cuídense mas que nunca, por favor", finalizó el humorista.

Recientemente, su compañera Denise Dumas también se ausentó a Hay que ver cuando su marido, Martín Campilongo, dio positivo de COVID-19.