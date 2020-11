Joyeros del mundo homenajearon a los héroes del hospital de Loncopué

Al principio, desde el Proyecto medalla en mano quisieron enviar solo diez para repartir entre el personal. "Ahí, el director se plantó y dijo que si mandaba tenía que enviar 100, porque todo el personal le hizo frente al coronavirus no solamente una decena", agregó Valeria y contó que Jara ayudó a que se concrete el envío del centenar de medallas.

Loncopué Proyecto Coronavirus (4).jpeg Melina Zuñiga

Esta semana llegaron a la localidad y fueron repartidas dentro de todas las áreas. "Cuando recibí el regalo y miré que era una mano, me alegró mucho porque pensé que era una forma de estar todos unidos. De que esta pandemia se gana todos unidos en todo el mundo", dijo.

Loncopué Proyecto Coronavirus (1).jpeg Melina Zuñiga

Pero al ingresar a la página oficial del proyecto, Valeria se enteró el verdadero significado: "Las manos eran símbolos, armas para nuestro cuerpo, armas para ser lavadas, esterilizadas y enguantadas, pero también portadoras del poder innato de sanar y conectar".

A-manito.png Valeria teniendo su mano y, a la derecha de la imagen, la caja en la que vino el obsequio.

Al leer e informarse de la magnitud del presente y de su significado, se emocionó: "Me quebré. Se me vinieron los recuerdos de abril cuando la pasamos mal. De nosotros, en salud, solo una compañera tuvo positivo y nos cuidamos mucho, y pudimos salir adelante de esta batalla. Quieras o no esto te lleva a unirse, es la solidaridad de cada uno y me parece que es así".

WhatsApp Image 2020-11-12 at 20.46.24.jpeg

Si bien desde la organización se plantea que la autoría es secundaría, "no se trata de quién las hace sino de quién las recibe", cada una de las manos tiene detrás un número que identifica a un artista. En la página se puede observar de qué parte del mundo llegó ese obsequio y qué joyero la elaboró.

Loncopué Proyecto Coronavirus (5).jpeg Melina Zuñiga

Del infierno al mundo

La ola de contagios en esta localidad empezó el 5 de abril y se detuvo el 29 del mismo mes. En ese lapso, 34 personas dieron positivos de COVID-19. El peor día para Loncopué fue el miércoles 8, cuando en 24 horas se registraron 19 casos. Además, en esa misma jornada se confirmó la muerte de la segunda víctima: un hombre de 65 años. Dos días antes, se había producido el primer fallecimiento: un hombre de 68.

Loncopué Proyecto Coronavirus (7).jpeg Melina Zuñiga

"Volví de Chile, tenía tos y nunca me hicieron un hisopado", había confirmado el paciente 0 a LMNeuquén. La investigación epidemiológica en el lugar había indicado que un asado de cumpleaños y dos carneadas habían desatado la ola de contagios de coronavirus.

Durante esos 24 días, entre el miedo y la desinformación una pareja sueca quedó varada en un restaurante abandonado y otro vecino, que es comerciante, padeció esos días entre alimentos vencidos y "el miedo a morir".

Al superar el brote y a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la provincia llevó a cabo en julio un estudio epidemiológico impulsado por Nación con el propósito de generar conocimiento científico sobre la pandemia por coronavirus en las comunidades.

Loncopué Proyecto Coronavirus (2).jpeg Melina Zuñiga

El objeto era conocer el verdadero impacto que tiene el virus en localidades que cumplan con ciertos requisitos preestablecidos. Así es como Loncopué, dada su cantidad de habitantes y por haber tenido circulación, sirvió de objeto de estudio para obtener mayor conocimiento sobre el COVID-19 a nivel local.

Loncopué Proyecto Coronavirus (3).jpeg Melina Zuñiga

Si bien no se sabe cuánto ayudó para el conocimiento del virus, Loconpué -a casi 200 días de haber vencido al virus- recibió un mimo para su sistema de salud. "La pasamos muy feo acá y está bueno este reconocimiento. Sentimos mucho orgullo y tomamos dimensión de que nos están viendo en todo el mundo y eso, quieras o no, nos carga de energías", concluyó Valeria Flores.