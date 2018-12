Juan Darthés se complica con una nueva denuncia

En su cuenta de Twitter, Gianella compartió un enigmático mensaje, dando indicios de que próximamente romperá el silencio: “Estoy en proceso… hay cosas para aprender y hay cosas que reprogramar. Hay cosas que soy y no quiero ser. Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición”, dice la frase de Ron Israel compartida por la actriz peruana.

Misma metodología

Darthés, según informó Ubfal, se habría propasado con la actriz peruana en varias escenas de esa popular telenovela, que fue producida por Rodolfo Stoessel. Llorando, Gianella le habría revelado el acoso al director Palazzo. Dijo que el actor la toqueteaba en escenas debajo de sábanas y que se excedía en besos de ficción, acusaciones similares a las realizadas por Calu, quien fue la primera en denunciar a Darthés.