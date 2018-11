Juan Darthés y Calu Rivero, más cerca del juicio

Cabe recordar que Calu, después de cinco años de silencio, denunció a su compañero de elenco por acoso sexual durante el rodaje de Dulce amor (2012). La también Dj sostuvo que Darthés la provocaba y que por ese motivo abandonó la novela.

Dato: En caso de no llegar a un acuerdo, ambas partes presentarán su lista de testigos.

Con esa exposición, la actriz dio pie a una suerte de “Mee Too” local, que generó la denuncias de otras colegas y mujeres que habían sido acosadas en el ambiente artístico.

Mientras que Rivero recibió el apoyo de muchas de su colegas, el galán le inició una demanda judicial por dañar su imagen. Sin embargo, ella se mantuvo en su postura. “Tuve momentos en los que lo único que decía es no. No a proyectos, no a premières, no a tapas de revistas. Y trabajé poco a poco esa negación y los miedos en terapia, siempre contenida por mi familia. Cuando hice pública mi verdad, todo cambió”, expresó en mayo pasado sobre lo sucedido.

El próximo año Calu regresará a la pantalla con Campanas en la noche, junto a Esteban Lamothe.