Juan Leyrado contra las marchas: "Algunos quieren que todo se vaya a la mierda"

"Respeto totalmente la cuarentena, la mayoría sabemos que tenemos que cuidarnos. Yo me siento contenido por cómo está llevando el tema el gobierno nacional. Pero por otro lado veo una inconsciencia total en no entender que hay que cuidar al otro, que puede ser tu hijo o tu madre", comentó Juan Leyrado en el programa "Por si las moscas" (de La Once Diez) haciendo referencia a convocatorias como el último 17A (en la que muchos no respectaron la distancia social y se animaron a ir sin barbijo), y siguió diciendo: “También hay un aprovechamiento político, el cual llama a las marchas. E incluso muchos ponen en duda que estamos en democracia. Políticos, algunos comunicadores, y gente que se deja llevar por ellos. Es algo tan grave, ¿qué ideología puedo tener si lo que me interesa es la salud de la gente? Es una locura, ojalá fuese solamente ignorancia”.