Juan Leyrado: "Lo que viene trae más sabiduría"

“La obra transita sobre la vida de Antonio, que vive con su mujer, de la que está profundamente enamorado. Mientras espera para festejarle el cumpleaños, empieza a recordar todo lo que vivió con ella y el disparador es la risa particular de ella porque cuando se encuentran de jóvenes, él sentía que estaba todo perdido por una profesión que había elegido y que no se le dio. La risa de esa mujer hizo que se reencontrara con su risa de niño que tenía guardada. Eso me llegó a mí y entendí que le iba a llegar a la gente”, contó el actor, que se presentará hoy a las 21:30 en General Roca y mañana a las 22 en Casino Magic.

Además de la risa, la obra también habla del paso del tiempo...

En esta comedia aparecen situaciones como los cumpleaños, donde la mirada se modifica a partir de lo que se empieza a sentir en relación a lo que en definitiva es lo maravilloso de la vida: uno se hace problema porque uno se hace grande, pero las cosas se acaban para que comiencen otras.

¿Alguna vez le tuviste miedo al paso del tiempo?

Cuando nos damos cuenta que hay una finitud, aparecen cosas más profundas que se pueden transformar en preocupación, en un querer hacer fuerza en contra para demorar todo. Ahí aparece la intelectualidad de uno y la posibilidad de abrir un poco más la cabeza para ver un panorama distinto. Eso es lo que le pasa a Antonio y es lo que me pasa a mí. Yo no me imaginaba cómo iba a ser en la edad que tengo ahora. Uno trabaja con el cuerpo y se empieza a modificar. Si uno ha puesto ahí todo, empieza a operarse o toma decisiones para frenar el tiempo -como si lo pudiese hacer- y hay consecuencias físicas y mentales por no poder abrirse a lo que viene, que nos va a traer más sabiduría. Yo no quisiera tener 28 años, ya los tuve y no podría. De esto se trata la obra. No soy Buda, no doy una clase ni hago autoayuda. Soy actor. Lo bueno es que esta profesión me permite hacer de esto algo para el escenario.

¿Cómo llegaste a este unipersonal?

El año pasado me vino la propuesta, nunca había hecho un unipersonal. Me habían propuesto otro, pero no me cerraba. Mi palabra tenía que ser la palabra de ese personaje y después vino el esbozo de esta obra de Gastón Marioni, trabajamos mucho durante meses y la empezamos a compartir con el público a principios de año en Buenos Aires. Nos fue muy bien y ahora estamos con la gira.

Teniendo en cuenta tu trayectoria y que estás solo en escena, ¿creés que pesa tu nombre en la decisión de quien va a verte?

Sí, es una exposición. No podría estar en el escenario si no me sintiese totalmente concentrado y comprometido con lo que estoy haciendo. En otro momento no lo hubiera hecho porque estaría mucho más expectante de la reacción del público y eso me hubiese llevado a usar mecanismos que son nobles pero también habituales, teniendo más lejana la posibilidad de ser creativo por la preocupación de gustar y ser aceptado. Me siento querido y respetado por el público, más allá de que a algunos les pueda gustar más o menos, el arte es siempre subjetivo. Pero siento que puedo hacerme cargo de ese escenario y contener al público.

¿Qué te llevó a aceptar tu papel en El Maestro y cómo evaluás la serie ya terminada?

La veo y me gusta mucho, objetivamente. Acepté porque me gustó el elenco, la historia, trabajar con Daniel Barone y también el personaje que no necesita una escena más. Quería hacer un gay distinto que además está lejos del galán maduro o el tipo quebrado que venía haciendo. Mario me llevó a trabajar una zona mía que quería transitar. El resultado es maravilloso.

¿Cuáles son las grandes ausencias de la tevé actual?

Me gustaría que haya un ciclo de humor, pero nuevo.

¿Cómo ves al país?

No solo Argentina, el mundo está enfermo. En este momento creo que es importante replegarse, hablar honestamente con uno mismo sobre lo que ve, lo que querría. Hay un cambio de paradigma en el ser humano y tienen que aparecer nuevas formas de hacer política. No creo que la solución la tenga un partido o que haya un remedio. Hay que hacer un tratamiento lento y constante que perdure. Cuando los tratamientos se cortan por la mitad, el bicho crece con más energía. Pero si me decis quiénes son los médicos, hay un poco de confusión en eso.

Con hambre de cine

Aunque en este momento solo piensa en disfrutar su gira, Leyrado está dispuesto a entregarse a un proyecto teatral que lo conmueva. “Quisiera hacer un clásico como Ricardo III con esta experiencia”, confesó. “En tevé no hay mucho, está un poco parado. Lo que sí me gustaría hacer es cine, que es lo que menos hice”, dijo el actor. Y luego agregó: “no lo vivo como pendiente, sino como un deseo”.

Leyrado sostuvo que no tiene una inclinación por algún género en particular en la gran pantalla, aunque no se vería en un film de terror.

Una comedia emotiva para verse reflejado

De gira. Esta noche a las 21:30 Juan Leyrado presentará El elogio de la risa en la Casa de la Cultura de General Roca. Mañana a las 22 será el turno del Casino Magic, Neuquén. Las entradas (350 y 400 pesos) se pueden adquirir en boletería, Saturno Hogar y Viaticket.