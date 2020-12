Juana Repetto publicó la primera foto de su segundo embarazo

"La que está embarazada por segunda vez y tiene abuelos famosos y hermanos es Juanita Repetto. Le mandamos un beso grande a Juana, que está esperando un bebé con su marido, porque se casó hace poco con Sebastián. Me pidió por favor que no dijera nada porque todavía no lo sabían ni siquiera los papás. No lo sabía Nico Repetto ni Reina Reech", dijo el conductor para anunciar la buena nueva.