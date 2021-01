Juana Repetto reveló el sexo y el nombre de su bebé

Fue justamente a través de esta herramienta, que uno de los seguidores de la esposa de Sebastián Graviotto provocó que la actriz contara que antes de salir embarazada le habían dado un diagnóstico falso de infertilidad.

“Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Al par de días quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, confesó la actriz, que luego dio más detalles de lo ocurrido.

"Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que todo estuviera bien. Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los “esperables” para una mujer de 30", relató la mamá de Toribio.

"Me dijeron que para poder quedar embarazada iba a necesitar hacer algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”, continuó la esposa de Sebastián Graviotto.

Después de recibir ese diagnostico, la mamá de Toribio contó que se comunicó con su médica de confianza y esta la tranquilizó: “Me respondió en el acto. No veía nada preocupante en los estudios pero para mi tranquilidad me ofreció ir al otro día para descartar cualquier cosa que pudiera haber. Cuando fui me dijo que no veía nada preocupante y me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse", concluyó Juana Repetto.