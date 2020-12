Juana Repetto será madre por segunda vez

"Esta información me la trajo Andrea Taboada y venimos cerrando la boca desde el 20 de octubre porque estábamos esperando que se hiciera todos los tests y análisis. No podía creer ella cómo nos habíamos enterado. Cuando me lo cuenta, yo tengo confianza con ella y le escribo, así que me pidió por favor que no dijera nada porque todavía no lo sabían ni siquiera los papás. No lo sabía Nico Repetto ni Reina Reech, les mandamos un beso", detalló Ángel de Brito.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron el 10 de noviembre en el Registro Civil de la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ceremonia solo estuvieron presente los novios y sus testigos debido a la restricciones impuestas a causa de la pandemia.

“Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos siquiera hacer el civil este año y lo logramos", contó Juana Repetto en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías del momento.

"Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar", cerró Juana Repetto.