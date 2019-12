“¡Juana Viale, embarazada!”, escribió la One en su cuenta en Twitter. Luego la arrobó a la nieta de Mirtha Legrand y agregó: “Felicitaciones @ViaJuani por tu embarazo #FelicidadTotal”.

Moria Casán on Twitter FELICITACIONES @ViaJuani por tu embarazo ❤ #FelicidadTotal — Moria Casán (@Moria_Casan) December 8, 2019

En un tercer posteo, la conductora de Incorrectas escribió: “#MegaGossipTime de #LaOne ¡@ViaJuani embarazada! Enviado por @TrejoRamiro hace 15 días, y ahora @LuisVenturaSoy lo confirmará en @Infama”.

Medio y medio armamos un universo. View this post on Instagram Medio y medio armamos un universo. A post shared by Juana Viale (@juanavialeoficial) on Dec 8, 2019 at 11:10am PST

Tal como anunció la lengua karateca, el periodista se refirió al tema en el cierre del programa de América. “La versión insiste con que Juanita Viale del Carril está embarazada”, dijo Ventura.

A la tarde, Juana Viale había subido una foto junto a su novio. En la imagen se los puede ver a los dos sonrientes. Además, dejó un mensaje enigmático, que haciendo un análisis un tanto detallado se lo podría vincular con la versión del embarazo: “Medio y medio armamos un universo”.

Ante la bomba que Moria activó en Twitter, la madre de Juanita, Marcela Tinayre, negó las versiones en diálogo con el portal Teleshow.

En sintonía, este lunes, Ángel de Brito aseguró que Juana no está en la dulce espera. "La semana pasada me había llegado el rumor y le pregunté a Marcela que me dijo 'No, es una locura. Hablé con Juana y no está embarazada. Es mentira'".

LAM on Twitter ¿JUANITA VIALE EMBARAZADA?Su mamá Marcela Tinayre rompió el silencio y habló con @AngeldebritoOk y le contestó a @Moria_Casan. #LAM pic.twitter.com/cHNUxDVmYf — LAM (@LosAngeles_ok) December 9, 2019

Los rumores que indicaban que Juanita estaba en pareja comenzaron a circular a principios de octubre, cuando fue fotografiada en la cancha de River, de espaldas y acompañada por un joven con gorro de lana. En aquel momento no se sabía de quién se trataba, pero ahora se confirma que era Goldenhorn.

Juana es madre de Ámbar, fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis; y de Silvestre, Alí y Ringo, que murió en el momento del parto en 2011, cuando aún estaba en pareja con el actor Gonzalo Valenzuela.

