Espectáculos LMNeuquen Juana Viale Juana Viale se despidió con chicanas, baile y puteadas

"Esta es Juana Viale. Gracias por acompañarme", dijo la actriz en su último programa del 2020 con el Turco como protagonista. Mirá el incómodo momento entre ambos.







Juana Viale concluyó el sábado Almorzando con Mirtha Legrand, uno de los dos ciclos de El Trece de los que se hizo cargo como conductora cuando su abuela no pudo comandarlos por la pandemia de coronavirus. El último envío de la actriz fue atípico. No tuvo invitados, excepto la cocinera Jimena Monteverde, que por un momento se sentó junto a la conductora para intercambiar sus clásicas chicanas, luego de que hicieran una síntesis con los mejores momentos del 2020 del programa.

"Este es el único momento en que te vas a sentar a la mesa. Si viene la abuela, no creo que te vayas a sentar. Sos tan torpe vos", le dijo la anfitriona a la cocinera antes de pasarle factura porque en el primer programa le sirvió un pastel de carne y no de lentejas, tal como había pedido ella que es vegetariana. "Pasaron otras cosas, yo no tuve ningún error. Si yo soy perfecta, y más al lado tuyo. En la competencia de cocina siempre gané", añadió en forma irónica y con humor Viale, antes de presentar un compilado de los momentos más divertidos de la chef en el envío .

En el arranque de la emisión, Juanita entró al estudio eufórica, bailando "Par-Tusa" de El Dipy. "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la p... que los p...", remató. "Muchas gracias a todo este equipo maravilloso por haberme hecho el aguante de algo que no sabía hacer al principio", continuó. "No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", manifestó Viale, haciéndose eco de las críticas que recibió a lo largo del año.