"Juanfer volverá más fuerte, aún no pensé en opciones"

“Ya nos pasó con Exequiel Palacios y con Milton Casco. Hay que salir adelante, lo vamos a sacar adelante. Con respecto a Juanfer, lo vamos a apoyar y contener para que salga adelante”, confió el entrenador.

"En general coincido con Gustavo (por Alfaro) en que se vio mucho la calidad estratégica acomodándose a muchas situaciones de partidos”, dijo Marcelo Gallardo, el muñeco devolvió gentilezas al DT de Boca, que lo bancó.

Alfaro lo apoyó

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca, planteó su disconformidad por la sanción que recibió el Muñeco en la última edición de la Libertadores en el marco de la Cumbre de Entrenadores que organizó la Conmebol en Luque, Paraguay.

“Fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo (Gallardo) cuando no le permitieron ir a un estadio, hablar con sus jugadores y no poder dar la charla técnica en el vestuario”, manifestó Alfaro en apoyo a su colega. “A él (Gallardo) lo sancionaron porque bajó en el entretiempo a dar una indicación. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir acá: yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en la vida”, aseguró el DT.