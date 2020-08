Juanita dijo que volvería a votar a Macri y se río de "el show de los gorilas"

"¿Qué no te gusta de Alberto?", indagó Mammon. "No soy macrista", aclaró Juana, antes de manifestar: "Alberto me gusta mucho, no me gusta lo que viene atrás". Cristina (Kirchner) no te gusta?”, acotó la anfitriona. “Sí”, confirmó Juana Viale, validando esa impresión.

Embed

Tras revelar que nunca mira el ciclo de su abuela, ni aún estando ella en la conducción, Juana no pudo evitar la risa cuando la anfitriona comentó que "es el show de los gorilas".

"¿Vos interrumpís a tus invitados?", disparó "Estelita" para comparar su estilo con el de La Chiqui. "No, yo los dejo hablar a todos", contestó Juana. "Volvieron los K a tu mesa, gracias a vos volvieron los K, porque tu abuela no quería", lanzó picante la conductora. "¡Por suerte, ya era hora! Yo estaba proponiendo que me den de comer bananas de postre", exclamó la invitada, desmarcándose de la postura de su abuela en relación al kirchnerismo. "Si, porque es el show de los gorilas! ¡Me vuelvo loca!", remató Jey entre carcajadas.

Embed

"Me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad", agregó Juana Viale. "¿Creés que Alberto va a terminar el mandato?", apuntó Mammon en alusión a la pregunta que hizo la actriz hace unas semanas en La Noche de Mirtha y por la cual fue catalogada de "golpista" en las redes sociales . "Yo creo que Alberto entra a comer pato en mi programa", comentó con humor la entrevistada.