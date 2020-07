Juanita y el curioso mensaje para Andy, tras el positivo

“Te mando un beso grande y que te recuperes pronto. Y un beso a tu familia, que te debe estar acompañando en este momento”, agregó la nieta de Mirtha Legrand, que volvió a imponerse frente a PH con 6,8 puntos de rating, frente a los 5,9 que midió el mix de repeticiones del segmento “Punto de encuentro” que emitió el sábado Telefe.

“Cumplimos con el protocolo”

En la mesa del domingo, Juanita celebró no tener que emitir su ciclo vía Zoom, tal como sucedió con otros de la TV por la ola de contagios entre sus integrantes. “Siempre hicimos todos los protocolos y todos los cuidados, nunca nos pasó y espero que no nos pase”, le dijo Viale a Pepe Cibrián, quien había mencionado la posibilidad de hacer el envío vía videollamada. “Se redujeron los invitados, para tener la distancia en la mesa, pero siempre se mantuvo, la única que no se mantuvo fue la conductora”, añadió. “Espero que llegue el momento de que venga y ocupe su lugar y me dejen hacer lo mío”, remató Juana con humor.

La escandalosa detención en la que quedó pegada Juanita

En abril de 2002, pocos meses después del estallido social que marcó a fuego a la Argentina, la detención de Marcos Gastaldi tras siete días de fuga hizo estallar a la farándula. Buscado por estafas reiteradas durante su gestión como uno de los dueños del Banco Extrader, el ex marido de Marcela Tinayre fue atrapado en la puerta de su mansión de Barrio Parque.

Esa noche la nota la dio Juanita, quien estalló en furia contra los cronistas que intentaban registrar las imágenes de Gastaldi, hasta entonces prófugo de la Justicia, encerrado en un Ford Focus junto a su abogado. “Se cagan en una familia”, fue la delicada frase que la nieta de Mirtha Legrand le espetó a las cámaras de Crónica TV.