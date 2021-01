Jubilada demanda por 3 millones de pesos a un country, por el ataque de un perro

Por lo ocurrido, la jubilada presentó una demanda civil y luego una denuncia penal por el presunto delito de lesiones culposas contra el country en cuestión y un matrimonio, el cual sería el dueño del perro.

"Debo decir que me han causado lesiones que resultan graves, que me inhabilitan para el trabajo y al día de hoy mantengo una incapacidad que no me permite desarrollar mi vida de manera regular", declaró la vecina golpeada en la denuncia que realizó.

En total la demanda sería de más 3 millones de pesos. Sin embargo, según contó la jubilada, desde el barrio cerrado le indicaron que la compañía de seguro había declinado cualquier pago ya que el evento (daños ocasionados por animales) no habría estado cubierto en la póliza.

Fuente: eldoce.tv