El seleccionado de básquet femenino, el único con puntaje ideal, abrochó el viernes otras dos victorias que le dieron el primer lugar en la ronda de clasificación tras vencer en el gimnasio Vertice 7, a Rio Negro (82-41) y a Chubut (81-50) y a las 18, las dirigidas por Alejandro Sosa, buscarán un lugar en la final frente a Río Negro en partido que se jugará en el Gimnasio Pehuenes.

Mientras que en el vóleibol femenino, las chicas de Lucas Delvas que por la mañana perdieron en tie break (3-2) con Chubut, en el gimnasio N°2, por la tarde se recuperaron, vencieron en set corridos a Santa Cruz, en el Pedro Estremador y hoy a las 18, en este mismo reducto chocarán con Río Negro, que el año pasado en el CEF N° 1 le ganó la final y también en este certamen, en el debut.

En tanto el vóleibol masculino que dirige Leandro Gimeno, que ganó sus dos partidos frente a Chubut (3-1) y Río Negro (3-0), en el colegio Don Bosco, se cruzará en semis con La Pampa en el mismo escenario, a las 16.

La otra nota destacada de la jornada la dio el fútbol en el estadio Adeful, que necesitaba ganar para poder avanzar y lo hizo derrotando sobre el final a Santa Cruz, con gol de Francisco Cidez, que marcó su segundo gol en el torneo. Ahora el equipo de Andrés Sarrocco buscará por segunda vez consecutiva avanzar a la final. El rival será La Pampa.

El único que no pudo ingresar al grupo de los cuatro mejores, por diferencia de tantos, fue el básquet masculino, tricampeón de los Epade (Calafate 2016, Usuahia, 2017 y Neuquén 2018). El equipo de Jorge Giangiordano, si bien perdió en el Gimnasio N° 3 con La Pampa 73-51 y luego derrotó a Chubut 58-52, no le alcanzó ya que tenía que ganar por once. Hoy a las 15, jugará con Tierra del Fuego, por el quinto y sexto puesto.

En tanto que los deportes individuales volvieron a brillar en la tercera jornada con siete medallas doradas.

La natación, disciplina que compite en el Club Pehuenes, aportó la mejor perfomance con cuatro preseas doradas, todas del equipo masculino que tiene a Felipe Lores como la gran figura ya que el nadador de Alta Barda logró dos de oro, elevando a cinco su cosecha personal.

El jueves se impuso en los 100 metros espalda con un tiempo de 1m01s/100. En esta prueba lo escoltó Francisco Tagni, quien se quedó con la de plata (1m04s13/100). También Felipe, se consagró campeón integrando la posta de 4x50 metros libres, logró que compartió con Franco Painevil, Joaquín Kombol y Pablo Duarte. El cuarteto neuquino se impuso a Santa Cruz y a Chubut con un registro de 1m47s59/100.

Otro dorado fue Pablo Duarte en 400 metros libres (4m20s62/100), superando a su compañero Felipe Lores (4m27s25/100). Y completó el cuadro de campeones Francisco Tagni, en 100 metros mariposa (59s).

Además, el plantel que dirigen Sebastián Rearte y Daniel Merciai, logró medallas de plata, con Franco Painevil en 200 metros pecho (2m35s40/100) y dos de bronce con, Valentina Charadía en 100 metros espalda (1m11s25/100) y, la posta de mujeres de 4x500 libres con un registro de 2m03s03/10, detrás de Río Negro y Chubut. El equipo estuvo conformado por María Vásquez, Kiara Huertos, Julieta Peralta y Florencia Briiz.

En ciclismo el equipo neuquino fue cuarto en la contrarreloj individual de 8 kilómetros que se desarrolló en un circuito callejero sobre la avenida de Circunvalación. Terminó detrás de Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

El judo desde el gimnasio N° 1 aportó las otros dos preseas doradas, que lograron Ian Mac Donel, en categoría Hasta 60 kg. y Gonzalo Espinoza en Hasta 73 kg. Además, Jeremías Sáez logró plata en Hasta 66 Kg. y Sofia Aquino, bronce en hasta 57 kg.

Mientras que en atletismo, disciplina que se desarrolla en la pista de la Ciudad Deportiva en Neuquén, María Inés Bravo completo el triplete dorado en velocidad al ganar también en los 200 metros (ya lo había hecho en 100 y 300 metros) con un tiempo de 26s76/100 relegando a Malena Vidal de Tierra del Fuego y Tiziana Mora de Chubut. Por su parte, Lourdes Molina obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de bala (29,66 metros) y Julián Acuña, la de bronce en 2.000 metros llanos (26m29s03/10). En otra de las actuaciones destacadas, Lorenzo De la Cruz se llevó el triunfo en los 800 metros planos del hexatlon (2m27s12/100) y fue segundo en salto en alto (1,56 metros), sumando importantes puntos para la definición de esa prueba.