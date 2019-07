"Jugar en la Liga Nacional es uno de los sueños más grandes"

"Agradezco a cada persona que me crucé. A mi viejo, que es el que siempre me dio todo, y a los clubes por los que pasé que me ayudaron a ser el jugador que soy”, dijo Francisco González, el alero del Torito se instalará en sunchales el 1 de agosto.

“El Boti (Mauricio Santángelo) es un mago” afirmó Fra, y recordó que fue el entrenador del Torito el que ya se lo había anunciado. “Me lo dijo cuando empezó la Liga: vas a ser el goleador del equipo y te vas a ir a jugar Liga Nacional. Y no es casualidad que le haya pegado en las dos”, afirmó el alero. Y el pronóstico del entrenador se cumplió paso a paso. “Cuando terminó la Liga muchos ya me decían que estaba para jugar en la A”, destacó.

“Mi representante me dijo que había muchas posibilidades de que se concretara. Así que la estaba esperando. Tuve, sin embargo, un momento donde hubo dudas porque se estaban escapando posibilidades. Pero de repente apareció Libertad. Apenas me lo nombró sabía que iba a ir a ese club”, recalcó. “Los sueños hay que perseguirlos con mucha pasión y este era uno de los más grandes que tengo junto con jugar en la Selección Argentina”, confesó.

Fran, que esta temporada con El Torito promedió 15,7 puntos en 47 partidos, tiene 24 años. “Creo que