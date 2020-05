Jujuy Jiménez confirmó su ruptura con Del Potro

Al hablar de los motivos, dejó en claro que se complicó la convivencia en el contexto de aislamiento social obligatorio. "En algún punto veníamos medio raro, falta de comunicación. No hay algo puntual, nos fue pasando", precisó antes de asegurar que no hubo terceros en discordia.

Sofía contó que cuando decidió irse de la casa del Del Potro, tenía la idea de "focalizar" en ella y en las cosas que le hacen bien para "dejar pasar los 14 días" de cuarentena decretada por el gobierno. Sin embargo, la medida se extendió y la distancia complicó aún más la situación con el tenista.

"Hay cosas que las vivimos distintas. Los dos creemos que es lo mejor", manifestó y agregó que, si bien continúan siguiéndose en Instagram, no están en contacto. "No nos estamos hablando. Decidimos cortar. Dijimos: 'Vos me querés, yo te quiero, no nos estamos escuchando, no nos estamos comunicando'. La decisión fue en conjunto", remarcó. Sin embargo, ante el descreimiento de Yanina Latorre y Ángel de Brito, Jujuy señaló que "no importa" quien tomó la iniciativa para ponerle fin al vínculo.

"Todavía tengo cosas ahí, agarré una valijita. Yo me fui en buenos términos justo cuando llegó mi mamá. Fue tomar una decisión adulta porque no nos sumaba a ninguno de los dos", recalcó.

"Quedarme con él hubiera sido lo más cómodo, pero me gusta hacerme cargo de mi vida", señaló Jujuy cuando, sobre el final del a entrevista, Latorre y De Brito le dijeron que le esperaba una larga etapa de abstinencia sexual debido a las medidas de aislamiento por el covid-19.

