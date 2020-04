'Jujuy' Jiménez contó por qué se fue de la casa de Del Potro

Sin embargo, ahora rompió el aislamiento para irse de la casa de él e instalarse en su departamento. "Me encontré con mi mamá (persona de riesgo) encuarentenando en Buenos Aires, lo cual viví como una fortuna y regalo de la vida... La posibilidad de cuidarla, acompañarla y compartir con ella también", explicó Jujuy en su cuenta de Instagram.

"De paso, disfruto y descubro mi departamento que con mucho esfuerzo y amor conseguí", manifestó.

Antes de despedirse, aclaró por qué ya no comparte contenido en sus redes con el deportista. "Muchos se preguntan '¿Por qué no se muestran?', '¿Están en crisis?'... No sé, nos salió así", disparó.

View this post on Instagram A post shared by sᴏғ ᴊᴜᴊᴜʏ (@sofijuok) on Apr 28, 2020 at 4:48pm PDT

"Entiendo que muchas parejas lo hacen y está buenísimo, como puedo comprender también el trabajo periodístico de querer tener una “primicia” o noticia para publicar. Y por eso es también que quise escribir esto. Por respeto a su trabajo y por el cariño a las personas que les gusta nuestra pareja. Pero en esta oportunidad quise compartir otras cosas”, agregó.

