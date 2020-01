Jujuy lo apura a Delpo: ¿se vienen los hijos y la boda?

"Estoy cero embarazada. Es la fantasía de la gente, ya venían diciéndomelo en los comentarios de Instagram", contó Jujuy a la revista ¡Hola!, despejando los rumores.

Proyecto de familia

De todos modos, la modelo confesó que quiere ser mamá. "El día de mañana quiero ser madre y amo la idea de casarme. Me ilusiona el vestido blanco y entrar a la iglesia con mi papá. Sé que va a pasar y me encantaría que sea con Juan, pero no es algo que quiera ya", reveló Jiménez.

Tras celebrar el Año Nuevo juntos en Tandil, ciudad natal del tenista, la periodista contó qué le gusta de él: "Me enamora su manera de ver la vida. Amo lo mucho que quiere a sus amigos y cómo los cuida. Es protector y muy compañero. Sabe de mis sueños, de mis ganas y me apoya".

Según le contó a la publicación en su edición argentina, Jujuy conoció a Delpo en el boliche Tequila cuando él la sacó a bailar. "Acepté y todo fue buena onda desde ahí. Con esos ojazos, esa altura y esa presencia, él impacta", describió la conductora, que vive a pleno su romance.

LEÉ MÁS

Picante: "Llama la atención para que Baclini le pase plata"

Designaron a Diego Brancatelli en un cargo municipal