Yanina Latorre on Twitter Comparto todo lo q decis — Yanina Latorre (@yanilatorre) January 7, 2020

Otro usuario le escribió: "Ah por favor, si estuviera @yanilatorre sabés cómo ya la desenmascaró a la payasa de @cinthifernandez. ¿Alto show para no ir a laburar y a Yanina la suspenden?". Y la contadora pública se puso picante: "Lamento profundamente no estar hoy en #LAM". "Estoy yendo al banco, voy a sacar mis ahorros y después voy al supermercado", tuiteó Latorre a pura ironía. Y luego, cuando vio la nota de Luciana Salazar almorzando con el ex de Cinthia en Punta del Este, Yanina fue letal: "Hoy seguro secuestran a Cinthia".

LEÉ MÁS

"Hay gente buena": La emoción de Cinthia Fernández tras recuperar sus ahorros

El llanto desesperado de Cinthia Fernández: le robaron sus ahorros en dólares