"Jujuy" Jiménez mostró cómo la hisoparon y lloró del dolor

Pese a que aseguró que tomó todos los recaudos durante su traslado, además de tramitar los permisos correspondientes, en las últimas horas Jujuy Jiménez regresó a Buenos Aires, se practicó un hisopado y aprovechó el momento para enviar un mensaje para crear conciencia sobre la pandemia de coronavirus y los cuidados que se deben mantener en cualquier traslado "por fuerza mayor".

Exagerada quien? Yo? Bueno, un poquito quizás, pero les juro que es muuuuuy molesto ! Les comparto esto no solo para que nos riamos un poco de mi reacción y ponerle un poquito de humor, sino para contarles que en ambas oportunidades (xq me hice el segundo antes de volver a Bs as) di negativo, y eso es debido al CUIDADO que tuve y seguiré teniendo sobre el COVID-19. Tuvimos que hacernos ya que mi mamá es persona de riesgo y nadie está exento a contagiarse! Por mi parte, desde el momento CERO me cuidé y seguiré cuidando. Esto va más allá de mis cuestiones personales, por las cuales tuve que ir moviéndome de una casa a otra! O de una provincia a otra . Cada uno tiene sus temas propios! A todos nos puede pasar, la situación es dificilísima PARA TODOS!!! Hay provincias que están con más o menos casos que otras. En el caso de la mía, la cosa se complicó . Aprovecho este posteo para solidarizarme con las familias que se vieron afectadas y los abrazo FUERTE!!! Y también para recordarles LO IMPORTANTE QUE ES CUIDARSE, RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE CIRCULACIÓN!!! (Si sos de alguna provincia como yo, averigua cuáles son las de ese lugar concretamente y fíjate que tendrías que hacer). Si tenes que salir a trabajar o a lo que sea que tengas que hacer, CUÍDATE SIEMPRE!!! Lamentablemente esto va a seguir. Pero la vida también continúa!!! Así que tratemos de seguir siendo FUERTES y ponerle la mejor cara y actitud a esta situación, que parece de película, pero no lo es!