Julián Álvarez reveló cómo perdió la camiseta con la que jugó la final del Mundial

Y a continuación, narró el proceso que lo llevó de la desesperación por la pérdida al alivio por la recuperación de la misma. “Pensé que la había perdido. Le pregunté a los utileros pero no me dijeron nada. En esta fecha FIFA que volvimos, Juan Cruz, uno de los utileros me la trajo y me dice, ‘no te la lavé, ni nada’. Lo amé”, cerró Julián Álvarez.