Julieta de Gran Hermano contó el extraño momento en el que se separó de su novio

La bailarina, actriz e influencer estaba teniendo una charla con sus compañeras Coty y Daniela en la habitación, mientras estaban acostadas. Allí las chicas hablaban acerca de las relaciones amorosas, los vínculos y demás, y Juli contó que ella no puede permanecer en una relación si no está enamorada.

Mientras conversaban, Poggio expresó que: “Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”.

Julieta de Gran Hermano contó una exótica anécdota

Sin embargo, el momento más llamativo y que dejó boquiabiertas a sus dos compañeras fue cuando contó el momento sumamente extraño donde una vez decidió dar por terminada una relación con una ex pareja.

“Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, contó sin tapujos la ex actriz en Consentidos.

Además, sin sentir pudor por el comentario, más allá de la reacción de Coty y Dani, continuó: “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”.

Julieta ya se había mostrado en varias ocasiones sin pudor ante este tipo de declaraciones, y justamente es la total sinceridad con la que se maneja una de las virtudes que el público remarca desde afuera.

En una oportunidad le reveló a Coty que ella no puede tener orgasmos, mientras que en otra charla íntima le contó a Daniela que lo que más extraña de afuera es a su novio, Luca, y su miembro, lo que hizo estallar de risa en ambas oportunidades a las otras jugadoras.