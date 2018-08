Julieta Ortega habló tras la viralización de la escena del cachetazo a Mariano Martínez

"Una vez sentí una invasión, que la planteé, no le gustó (a la actriz) y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que ella me tenía que pegar y me pegó mucho, mucho de más, y me dejó casi sordo, con 40% menos de audición en un oído durante un tiempo largo de mi vida", había dicho el galán en Intrusos sin dar nombres, evocando ese incómodo recuerdo laboral.

Inmediatamente, el repaso de la trayectoria de Martínez en televisión hizo que se barajen potenciales responsables y el nombre de Julieta Ortega, actriz con quien trabajó en 22, el loco, no tardó en sonar. Sin embargo, rápidamente ella se desentendió del tema.

"No es cierto. Hablé con Mariano cuando me contaron lo que dijeron, pero no me corresponde a mí aclararlo. No tengo nada que ver con este asunto. Lo llamé ayer (por el miércoles 14) y hablamos después de muchísimo tiempo. Sólo puedo decir que la charla fue en términos súper cordiales entre dos compañeros que no trabajan juntos hace 17 años", aseguró en nota con Clarín.

Aunque luego Eleonora Wexler dijo con humor que en una tira su personaje de villana le había hecho la vida imposible al del actor, este martes una polémica escena que tenía a Martínez y Ortega como protagonistas comenzó a circular en las redes sociales dejando mal parada a la actriz.

Ya sin ánimo de continuar con la polémica, Julieta atendió a la consulta que le hizo TN Show y remarcó que no es la culpable del malestar de Martínez: "Me mandaron la escena. Ya dije lo que tenía para decir sobre eso. Es ficción y fue hace 17 años".

En tanto Martínez continúa sin dar el nombre de la actriz que lo golpeó por demás, más allá de que las especulaciones en torno a la protagonista estén complicando a la hija de Palito Ortega, quien públicamente le tiró la pelota para que aclare la situación.

