"Me pegó mucho y me dejó casi sordo, con 40 % menos de audición en un oído durante un tiempo largo de mi vida"

Sin dar datos precisos ni el nombre de la actriz en cuestión, el actor contó su incómoda experiencia en Intrusos. "Una vez sentí una invasión, que la planteé, no le gustó (a la actriz) y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que ella me tenía que pegar y me pegó mucho, mucho de más, y me dejó casi sordo, con 40 % menos de audición en un oído durante un tiempo largo de mi vida", confesó.

"No importa en dónde fue, ni con quién. Yo la pasé mal, me quedé con bronca... No fue un cachetazo, me pegó como ocho. Y la escena no tenía ocho. No la frené porque no la quería interrumpir la escena. Quedé zumbando, mareado. No me caí al piso de pedo", contó.

Según el relato del actor, debido a la continuidad laboral que tenían, su compañera le volvió a pedir disculpas. Él las tomó -"porque no soy rencoroso"- pero aclaró: "No la denuncié pero dije 'Bueno, listo. No vamos a ser amigos'. Seguí adelante porque era mi trabajo, pero me dio mucha bronca y dolor. Tuve que parar la grabación e ir al médico a que me vean el oído porque tenía un zumbido".

Embed

LEÉ MÁS

Mariano Martínez se quedó sin programa: pondrán una novela turca