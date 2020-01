Luego, a modo de explicación sobre el aspecto con el que se lo pudo ver en las últimas fotografías conseguidas por los paparazzi, reveló: "Y no sólo eso. Tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi función cerebral, mi energía y mi salud en general".

"Fueron un par de años difíciles, pero el haber recibido el tratamiento adecuado ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora. Volveré y estaré mejor que nunca", prometió la estrella canadiense, después de anunciar que abordará el tema de su salud en su próxima serie documental de YouTube, llamada “Justin Bieber: Seasons”, que se estrenará el 27 de enero.

While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I've been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I'm putting on YouTube shortly.. you can learn all that I've been battling and OVERCOMING!! It's been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP