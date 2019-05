Cuando Ángel de Brito realizaba un móvil en vivo con Albert Baró, protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa tira de El Trece, Alfano le pidió al actor español que le diera un beso a la cronista del ciclo, Maite Peñoñori.

Tanto el actor como la periodista mostraron su incomodidad con la propuesta de Alfano, a quien al momento de enfocarla las cámaras se la vio reincorporarse en su silla y que le comentaba algo a Iavícoli, a quien se la escuchó decir: “¿Perdón? Me acaba de pegar. Me hizo la gran Fernanda Iglesias”, haciendo referencia a cuando Fernanda Iglesias golpeó a Andrea Taboada en el aire de Nosotros a la mañana.

Varios minutos después, mientras Alfano mantenía una discusión con Cinthia Fernández por una vieja pelea, también en la pista del "Bailando", Karina interrumpió y acusó a Graciela de haberla golpeado.

"Me duele el brazo del golpe que me dio en la nota de Baró. Disculpame, te lo tengo que decir. Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo porque me molestó", lanzó la periodista.

Aunque Graciela le pidió disculpas, Iavícoli le tiró: "Te disculpo, pero eso no se hace. No me lo hagas más. Me lo callé porque había al aire una nota muy interesante que estábamos esperando hace mucho tiempo".

Alfano se quejó porque en ese momento Iavicoli la había interrumpido a ella, pero no consiguió el pedido de perdón que esperaba de su compañera. "Cinthia me va a entender. No me gustó. No me lo hagas nunca más. No me lo hagas más", insistó.